赤色灯高知県警は16日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで高知署刑事課の巡査長今西夏輝容疑者（25）＝高知市東久万＝を逮捕した。「ビールを飲んだ。間違いない」と容疑を認めている。事故はなかった。逮捕容疑は15日午後9時10分ごろ、高知市和泉町の市道で自家用車を酒気を帯びた状態で運転した疑い。県警によると、今西容疑者が飲酒する旨を知っていた同僚が、運転する様子を目撃して上司に報告し発覚した。