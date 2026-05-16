佐賀県内で発生する歩行中の交通事故の死傷者数で、７歳の数が突出していることを受け、県は「７さいめせんのこうつうあんぜん」と題した交通安全対策に取り組んでいる。４月末には「通学路点検チェックリスト」を作成し、ホームページで公開した。（立山芽衣）県道路課によると、県内の歩行中の交通事故死傷者数は２０１９〜２３年の５年間で計１４１２件。そのうち７歳は３４件で、年齢別で最も多かった。７歳は小学校に入