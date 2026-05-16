天皇皇后両陛下が主催される「園遊会」は、華やかな雰囲気に包まれる一方で、皇室が被災地とつながり、心を寄せ続ける“大事な場”でもあります。被災地の首長とのやりとりを通し、被災地への“まなざし”と“思い”に迫ります。■“りくりゅうペア”が話題になった４月の園遊会――天皇皇后両陛下が主催された先日の園遊会での“りくりゅうペア”ですね。はい。その日に引退が発表され、大きな話題になりました。天皇陛下）「本当