元巨人投手の槙原寛己氏（62＝スポニチ本紙評論家）が16日、ルートインBCリーグの埼玉―栃木戦が行われた埼玉県上尾市のUDトラックス上尾スタジアムでトークイベントを行った。槙原氏は、27年からBCリーグへの正式加盟を目指す「東京レジデンシャル」で「チーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）」を務め、地域に愛されるチームづくりを進めている。イベントには埼玉の清田育宏監督（40）、田沢純一投手（39）の3人で