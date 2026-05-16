スマホの価格が高くなっていることもあり、「まだ使えるから」と長年同じ端末を使い続ける人は少なくありません。特に高齢の方は、「電話とLINEができれば十分」と考えているケースも多いでしょう。 しかし、5年以上前のスマホは、見た目に問題がなくても内部では劣化が進んでいる可能性があります。動作が遅いだけでなく、セキュリティやバッテリーの面で注意が必要になることもあります。 本記事では