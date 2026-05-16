この春、銀行に就職した22歳の次女に、親御さんが「生活費は食費込みで月6万円入れてね」と伝えると、「お姉ちゃんは3万円だったのにあり得ない」という不満の声が上がったといいます。2020年に就職した長女には、当時月3万円を家に入れるよう伝えていたそうです。 「姉は3万円で、自分が6万円」と、負担が2倍であることに納得できない次女の気持ちは分かります。 ですが、6年前とは家計の状況が違うという親の考え