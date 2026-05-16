株主優待制度を設けている企業の株式を保有すると、自社商品や割引券、買い物優待などを受け取れる場合があります。なかでも、日常的に使う店舗やブランドで利用できる優待は、家計の節約につながるものとして注目されやすい制度です。 最近では、SNSのXで「ママはとりあえず7万円でオンワードの株主になるべき」という趣旨の投稿が話題になりました。オンワードホールディングスは「23区」や「any FAM」