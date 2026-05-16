PHUNKYスタジオとポケットドルスタジオが、FANTASY BOYSの専属契約紛争に関して、大法院（最高裁判所に相当）への即時抗告を含む法的対応に乗り出す。FANTASY BOYSの所属事務所は5月15日、公式コメントを通じて「100億ウォン（約10億円）以上の大規模な資金が投入されたグローバルプロジェクトにおいて、一部の証明資料の不備のみを根拠に仮処分認容の決定を下したことは、芸能界の実務を看過した判断だ」とし、「誤った先例を正す