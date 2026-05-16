【モデルプレス＝2026/05/16】松本人志が、お笑いコンビ・ダウンタウンの有料配信の新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて、『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が5月10日に配信される。【写真】松本人志の代打務める人気芸人◆松本人志、体調不良で生配信出演見合わせ投稿では「本日20：00〜『第6回入学試験「OIU」生配信』出演者変更のお知らせ」とし、「松本人志が体調不良のため、急遽出演を