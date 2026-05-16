【ARTPLA ガメラ（1999） Re：イマジネーション】 【ARTPLA メカゴジラ Re：イマジネーション】 発売日・価格未定 海洋堂ブースでは2つの新作が発表された。松村しのぶ氏原型の「ARTPLA ガメラ（1999） Re：イマジネーション」と、村井太郎氏原型の「ARTPLA メカゴジラ Re：イマジネーション」である。 ARTPLAにおいて、ゴジラ、キングギドラと