トミー・ジョン手術からの復帰を目指す巨人の育成・木下幹也投手が１６日、ジャイアンツ球場で練習を行い、ブルペンで投球を行った。すでにブルペンでの投球は始めており、この日は最速１４４キロを計測した。木下は横浜から２０年育成４位で入団。４年目だった一昨年は７月下旬から約２か月ウエスタン・リーグの「くふうハヤテ」に派遣され、８登板で２勝２敗、防御率１・２９の好成績を残した。しかし、昨年の５月に「右肘内