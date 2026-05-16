ファッションセンターしまむらでは、人気インフルエンサーとコラボしたアイテムも数多く展開されています。（写真）こんなの待ってた！【しまむら×MUMU＆CO.】新作リュック2026年5月2日（土）には、SNSで人気のインフルエンサー・MUMUさんが手がけるオリジナルブランド「MUMU＆CO.」から、新作アイテムが登場！今回は、新作コレクションの中から「こんなの待ってた！」と言いたくなるリュックをピックアップ。実際に購入した筆者