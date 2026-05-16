◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸け先発し、初回に筒香にソロ本塁打を浴び１点を失った。まずは先頭・三森を二ゴロに仕留めて１アウト。続く度会も三飛に仕留めたが、筒香に１３０キロのカーブを捉えられ、右中間越えソロを献上して先制を許した。今季６度目の登板で、被弾はこれで５度目となった。前回８日の中日戦（バンテリンドーム）では