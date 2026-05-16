◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）ここまで引き分けを挟み4連敗中の中日。初回から幸先良く先制しました。対するヤクルトの先発は奥川恭伸投手。1アウトから、前日に2打席連続ホームランを含む5打数4安打5打点の大暴れを見せた板山祐太郎選手が四球を選び出塁します。ここで打席に向かった村松開人選手は2球目のフォークをとらえ、フェンス直撃のタイムリー3塁打。続く細川成也選手は三振に倒れ、2ア