「関西六大学野球、京産大０−１大商大」（１６日、マイネットスタジアム皇子山）大商大がサヨナラ勝ちし、２季ぶりの優勝に王手をかけた。大商大は星野世那投手（４年・近江）、京産大は野原元気投手（４年・塔南）とプロ注目投手の投げ合い。両者譲らず、０−０のまま試合は九回を迎えた。九回、京産大は１死一塁で板東泰樹内野手が右翼への二塁打を放つも、大商大の中継プレーにより一塁走者は本塁アウト。２死二塁となる