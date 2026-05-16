ランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」から、人気の脇高ブラシリーズをシームレス仕様にアップデートした「シームレス バーレスク脇高ブラ(R)」が登場しました♡レースや装飾を省いたミニマルなデザインで、毎日のコーデに響きにくく、デイリー使いにぴったり。美しいバストラインを演出しながら、長時間でも快適な着け心地を叶える注目アイテムで