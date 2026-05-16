「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）幕下最下位格付け出しで今場所デビューした大森（２２）＝追手風＝は、豪ノ勝（武隈）に下手投げを決め、無傷４連勝で勝ち越しを決めた。右四つに組み止め、寄り進んだが体を入れ替えられ、ヒヤリとする場面も。長い相撲となり、相手のまわしを切るなど勝機を探り、最後は鮮やかな下手投げを決めた。「しんどかったけれど楽しかった。上手は取れたので、どう自分の形にするか