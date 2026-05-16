お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１６日、飛行機でビックリ仰天の出来事に遭遇したことを明かした。自身のＳＮＳに「今年一番驚きました」と新規投稿。羽田から松山行きの飛行機に搭乗して、「搭乗口も松山行きはいつも端っこなのに、何故かど真ん中になっていて、なんか雰囲気が違っててさ」と違和感を覚えたという。「で、松山空港に到着したら、異常な数の警察官がいて、異常な数のカメラ持った人がいて知ったんだ