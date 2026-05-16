神戸のミヒャエル・スキッベ監督が愛弟子のW杯メンバー初選出を喜んだ。今季から指揮する神戸は不選出に終わったが、昨季まで4年間指揮を執った広島からGK大迫敬介が選出。現在はライバルチームになったとはいえ、目尻が下がった。「彼が選ばれたことを本当に嬉しく思っている。数年前（23年）のアジア杯で正GKになるはずだったが、手首舟状骨（しゅうじょうこつ）骨折で手術を受けなければならなかった。今回、ケガなく選ばれ