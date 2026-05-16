安青錦大相撲でかど番の西大関安青錦（22）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋＝が7月の名古屋場所で関脇に転落することが16日、正式に決まった。左足首のけがで初日から夏場所を休場。8日目の取組に入らず、2場所連続の負け越しが確定した。来場所で10勝以上すれば大関に復帰できる。新大関から在位3場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並んで昭和以降2番目の短さ。1月の初場所で新大関優勝を果たすも、