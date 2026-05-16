テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサーが、16日までに自身のインスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。8日に28歳の誕生日を迎えた冨田アナ。自身のインスタグラムで「28歳になりました」と題してつづり始めた。「お誕生日をウイニング競馬でお祝いをしていただきました！メッセージをいただいたみなさん、ありがとうございます。どれも大切に読ませていただい