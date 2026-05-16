「楽天−ソフトバンク」（１６日、楽天モバイル最強パーク）元乃木坂４６で女優の久保史緒里がセレモニアルピッチに登場した。６回目の始球式ということもあり、応援団からは「ゴーゴーレッツゴー！久保史緒里！」との異例のコールも。ロングヘアをなびかせ、背番号「２４」のピンクの楽天ユニホーム、ピンクグラブにデニム姿で登場。美しいフォームから力強く投じると、やや右に外れながらもノーバウンドで捕手を務めた中島