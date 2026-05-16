予防安全機能が強化されたトヨタの新軽トラック2026年3月19日、トヨタは軽トラック「ピクシス トラック」の一部改良を発表し、同日に販売開始しています。初代モデルの登場は2011年となるピクシス トラック。実用性とコストパフォーマンスの高さから、長きに渡り愛用されてきたトヨタの軽トラックです。【画像】新車109万円で買える！ これがトヨタ新「軽トラ」です！ 画像で見る（16枚）なおピクシス トラックは、ダイハツ