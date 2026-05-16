わが子が誰かにイヤなことをされたとき、ママとしてどんな気持ちになるでしょうか。腹が立つ、悲しい、許せない……さまざまな感情が湧き上がるものかもしれません。なかには「相手を呪いたくなるほど憎い」と感じるママもいるかもしれません。今回の投稿は、シンプルながらも強烈な問いかけです。『自分の子どもにイヤなことをする同級生がいたら、呪う？』自分の子どもがイヤなことをされていなければ、このような問いは生まれな