＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞女子プロと合同開催となるシニア新規大会の最終ラウンドが進行している。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング主催者推薦で特別出場している元メジャーリーガーの松坂大輔氏は、1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」のラウンド。トータル14オーバーの10