良品計画が運営する「無印良品」が14日、公式インスタグラムを更新。「無印良品スタッフの、買ってよかった商品 6選」を公開した。【写真】「色んな使い方ができる」無印良品が発表したスタッフが“実際に買ってよかった商品”6選投稿では、「無印良品のスタッフが、実際に買ってよかった商品を、コメントと一緒に紹介します」とキッチンまわりのアイテム6つを、スタッフの選んだ理由とともに画像で紹介。「色んな使い方がで