歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」で話題沸騰中の細木数子さんについて語る場面があった。親交が深かった美空ひばりさんについて話をする中、和田は「山岡久乃お母さんとか今Netflixで話題になってる、細木数子さん。ようかわいがってもらいました」と細木さんとの交流につい