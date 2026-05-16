俳優・飯島直子（58）が16日までに、自身のインスタグラムを更新し、姉との“初姉妹旅行”を報告した。【写真】雰囲気そっくり!？姉との2ショットを公開した飯島直子飯島は「誘われては聞こえないフリ予定を聞かれては笑顔で受け流してきた姉との旅計画本日開幕」と記し、北海道で海の幸を堪能したことを報告。「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう。」と姉の素顔を明かしながら「そ