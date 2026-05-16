お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。かねてより親交の深い人気芸人について語った。MCの藤本美貴と「品川庄司」庄司智春を前に「この2人は本当に愛し合ってまして」と切りだした出川。「昔僕が庄司くんに、合コンあるからおいでよって言った」と振り返った。「それまで何回もやったことあるから…ある日庄司に連絡したら“出川さん、ちょっと今回は。