将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局は5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で1日目の対局が行われている。昼食休憩には、両者の勝負メシに「高槻うどんギョーザ」が提供された。見た目と名前のギャップがある不思議な一品に、ファンからは多くの反響が寄せられた。【映像】両者に提供された“高槻うどんギョーザ”（画像）対局内