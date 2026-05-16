俳優の染谷将太、北村有起哉、六平直政、中井友望が１６日、都内で行われた映画「廃用身」の公開記念舞台あいさつに登場した。この映画の原作は、現役医師で作家の久坂部羊氏による小説。半歩先の日本を想起させるヒューマンサスペンスだ。医師・漆原を演じた主演の染谷は「勇気のいる役だった」と話し、「漆原先生って見る方によって感想が違うと思う。カラフルな感想が飛び交ったらいいな」と呼びかけた。北村が演じた編