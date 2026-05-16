元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2026年5月7日、自身のインスタグラムを更新。洗練された私服姿を披露した。「モノトーンコーデ」前田さんは、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「OOTD」を添えて、シアー感のあるデザインのジャケットと白いパンツを合わせた私服ショットで、さまざまなポーズをとる姿やアップショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ootd」「#私服」「#amerivintage」「#モノトーンコーデ」