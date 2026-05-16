『週刊SPA! 5月19日号』は5月12日に発売！ グラビアン魂：真奈 5月12日（火）発売の『週刊SPA! 5月19日号』に、真奈が登場。 真奈 © 撮影／田中智久ヘアメイク／小笠原菜瑠スタイリング／田中陽子 今回、名物連載「グラビアン魂」へ初登場となった彼女は、あどけない童顔と見事な曲線を描く美ヒップが武器。自身の愛称が、哺乳類の「マナティ」に由来することから、動物を愛する選考委