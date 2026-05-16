歌手の相川七瀬が１６日までにＳＮＳを更新。２月１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢さん（享年５６）のお別れ会に参列したことを報告した。自身のインスタグラムに「真矢さんのお別れ会に行ってきました」と報告。続けて「あやちゃんの立派なスピーチを聞いて涙がとめどなく溢（あふ）れて、言葉をうまく紡げません」と記した。最後に「真矢さん、寂しいよ。また会いたいな。その日まで、私