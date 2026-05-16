三笘薫（c）SANKEI 来月開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が5月15日に発表になり、MF遠藤航（リバプール）、DF冨安健洋（アヤックス）、5大会出場となるDF長友佑都（FC東京）らが選出され、3月に代表デビューしたばかりのFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）もメンバー入りした。 しかし、直近のリーグ戦で負傷したMF三笘薫（ブライトン）