北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバーに選出されたＤＦ冨安健洋（アヤックス）が、日本時間１６日に自身のインスタグラムを更新。Ｗ杯に向けて決意表明をした。冨安は、日本代表メンバーと試合前に整列して肩を組む後ろ姿のショットをアップし、「皆さんのサポートが無ければここに戻ってくる事はできませんでした。感謝しかないです」と記し、「そして、この舞台に立ちたくても立てない選手がいるという事を決