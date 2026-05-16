体操女子で２０２１年世界選手権の種目別平均台で日本女子６７年ぶりの金メダルを獲得し、２０２１年の東京五輪同種目で６位入賞を果たした芦川うららさんが１６日、東京体育館で行われているＮＨＫ杯前に引退セレモニーに臨んだ。セレモニーでは、日本体操協会の田中光広報副委員長から花束を受け取った後、会場に集まったファンにメッセージを送った。「ＮＨＫ杯は幼いころに姉の応援に行き、あこがれの選手を間近で見るこ