◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、雷）が、東幕下５８枚目・西御許（中村）を寄り切って、２勝２敗とした。「吹っ切れて、緊張感なくいけた。突き起こして中に入る自分のスタイルで取れた」と振り返った。自身の一番後では同じ幕下最下位格付け出しで今場所デビューの大森（追手風）が館内を沸かせており「本当だったら二番相撲で対戦するはずだったが