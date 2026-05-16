◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日は球団創設９０周年行事の一環で、「ＤＲＡＧＯＮＳＬＥＧＥＮＤＳＤＡＹ」として試合を開催。ファンによる「あなたが選ぶベストナイン投票」で上位にランクインしたＯＢがゲストを務めている。この日は「バッテリーＤＡＹ」で、投手は山本昌氏、今中慎二氏、岩瀬仁紀氏、川上憲伸氏の４人が集結。捕手は中村武志氏と谷繁元信氏が来場した。試合前に