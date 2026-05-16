◆第２８回京都ハイジャンプ・ＪＧ２（５月１６日、京都競馬場・障害芝３９３０メートル、良）京都の障害重賞が６頭で争われ、１・７倍で１番人気に支持されたネビーイーム（牡８歳、栗東・中竹和也厩舎）は４着。道中から後方で、最後の直線も必死に迫ったが馬券圏内を外した。昨年９月の阪神ジャンプＳ以来となる重賞２勝目はならなかった。２０００年以降では６頭立て以下の重賞は４度だけ（すべて障害重賞）。当レースでも