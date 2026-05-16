◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）は、浦和戦でベンチスタートとなった。１５日のＷ杯メンバー発表会見はクラブハウスで吉報を聞き、名前を呼ばれて涙を流す様子がクラブの公式Ｘでも紹介された。選出されてから一夜明けのリーグ戦でのパフォーマンスにも期待がかかる。チ