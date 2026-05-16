暑さで食欲がない日もさっぱり食べられる「ねぎ塩チキン」をご紹介。ねぎと塩、レモンなど家にある食材で簡単に作れます。 ▼王道◎鶏肉のレモンねぎ塩だれ 下味をつけたもも肉を香ばしく焼き、レモンねぎ塩だれをかけていただく一品。箸が止まらないおいしさと好評です。 ▼ピリ辛！たっぷりのねぎでいただく もも肉に赤唐辛子をベースにした下味をつけて焼きます。仕上げに青ねぎをたっぷのせて。 ▼鶏むね肉でも◎しっとり