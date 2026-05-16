タレントの三上悠亜が、16日までに自身のXを更新。台湾のチアリーダーで1位になったことを報告した。【写真】スタイル良すぎる！チア人気投票で1位に輝いた三上悠亜三上は写真を添えて「今年のチア人気投票1位をいただきました！！初めてチアリーダーとして正式に加入させていただいた年に1位をいただけて本当に嬉しいです」との喜びをつづった。続けて「日本のみんなも投票に参加してくれて本当にありがとう。ファンのみん