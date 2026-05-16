タレントの南明奈が16日、自身のインスタグラムを更新。15日に37歳の誕生日を迎え、夫の「よゐこ」濱口優（54）ら家族に祝ってもらったことを明かした。南は「昨日5月15日で37歳になりました」とし、「毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいましたプリンセスが可愛い」とつづっていた。さらに、濱口との夫婦ショットも投稿。フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます！」「素敵なご夫婦」「笑顔