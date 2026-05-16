タレントのほしのあき（49）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が「グラビアレジェンドのツーショット」だと反響を呼んでいる。【写真】「グラビアレジェンドのツーショット」反響を呼んだほしのあきほしのは「久し振りにくまように会ってお茶をしたよ 1時間くらいだけど色々話して、色々質問しました」と投稿。写真には熊田曜子（44）との2ショットを公開した。続けて「ポールダンサーのくまちゃん 毎