歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。昭和の歌姫の意外な素顔を明かす場面がった。リスナーから歌手の美空ひばりさん（享年52）の18歳の頃の未発表音源が見つかったというニュースについてメッセージが寄せられた。和田は「ひばりさんってあんまり声変わりした感じしないね」としみじみ。「今、WOWOWとかさ、BS