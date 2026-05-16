アーティストグループ『Number_i』の岸優太さんが5月15日、自身のインスタグラムを更新。Tシャツ姿で街を歩くオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】Tシャツ姿の街歩きショットを公開「もう半袖ライフやっちゃってます????!!!!!!!!!!」岸さんは白いTシャツに、青いデニムパンツを合わせ、黒いキャップを深くかぶった、アメリカンカジュアルなスタイル。 夏を感じさせるコーディネートに岸