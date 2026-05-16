モデルでタレントの藤田ニコル（28）が16日、Xを更新。同じ「親」としての立場から、有吉弘行（51）と育児をめぐってのやりとりを展開した。藤田は23年8月、俳優の稲葉友（33）との結婚を発表して、今年5月1日に第1子誕生を報告した。新生児の世話で1日中大変なようで、15日深夜に「私の夜はまだまだ長い」とポストした。すると今年2月に第2子誕生を発表した有吉が「私は少し楽になってきました」と反応。藤田は、「ちょっぴり羨ま