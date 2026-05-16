5月16日（現地時間15日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第6戦が行われ、サンアントニオ・スパーズが敵地のターゲット・センターで、ミネソタ・ティンバーウルブズと対戦した。 スパーズは、デビン・ヴァッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマ、ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルが先発。一方