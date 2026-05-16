【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』 pt.1の最後のビジュアルコンセプトである「COMPACT」バージョンの写真と映像を公開した。 ■練習室や会議室、スタイリングルームなどで撮影 今回のビジュアルコンセプトは、5人のメンバーの日常を感じさせる場所であるHYBE社屋の至る所で撮影。映像は、練習室や会議室、スタイリングルームなどを駆け回るメ